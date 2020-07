Champions League, oggi il sorteggio della Final Eight: orario, date e come funziona

Dopo la lunga sosta forzata, anche la Champions League è pronta a ripartire. Lo farà dal 7 e 8 agosto, quando si giocheranno gli ultimi 4 ottavi di finale. Alle 12, a Nyon, è previsto il sorteggio della Final-Eight, il format scelto dalla UEFA per completare la competizione: le otto squadre finaliste si sfideranno in partite secche, che si disputeranno tutte nella città di Lisbona. I restanti ottavi, invece, si terranno probabilmente nelle sedi originarie.

Come funziona

Sono previsti tre diversi sorteggi: per i quarti di finale (inserendo in tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno degli ottavi), per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Le date

7-8 agosto: ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale

18-19 agosto: semifinali

23 agosto: finale