Champions League, stasera tocca alla Juve: il calendario degli ottavi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spettacolo sì, gol no: le due gare di ieri hanno infatti segnare un doppio zero a zero: Liverpool e Lione sono dunque in vantaggio in vista del ritorno, dove potranno giocare su due risultati su tre, a patto di andare in rete, cosa che non gli è riuscita sera. Nelle altre gare giocate in precedenza, bel passo in avanti del PSG, che si porta in vantaggio di due gol nel doppio confronto con lo United, mentre i giallorossi di Di Francesco vincono di misura contro il Porto e all'Estadio do Dragao dovrà soffrire. Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus dall'urna di Nyon ha pescato l'Atletico Madrid: la Vecchia Signora entrerà in scena proprio stasera.

Martedì 12 febbraio

Manchester United-PSG 0-2

Roma-Porto 2-1

Mercoledì 13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

Ajax-Real Madrid 1-2

Martedì 19 febbraio

Olympique Lione-Barcellona 0-0

Liverpool-Bayern Monaco 0-0

20 febbraio

21.00 Schalke 04-Manchester City

21.00 Atletico Madrid-Juventus

GARE DI RITORNO

5 marzo

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

6 marzo

PSG-Manchester United

Porto-Roma

12 marzo

Manchester City-Schalke 04

Juventus-Atletico Madrid

13 marzo

Barcellona-Olympique Lione

Bayern Monaco-Liverpool