Champions, si riparte. Gruppo A: Bayern già qualificato, l'Atletico ha l'occasione per raggiungerlo

Il Bayern Monaco è ampiamente al comando del Gruppo A di Champions League, senza grossi problemi sulle inseguitrici, frutto di quattro vittorie in altrettante partite. Evidente che i bavaresi possano essere ampiamente arbitri della qualificazioni per le altre squadre, considerando che oggi affronteranno l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. In caso di vittoria per gli spagnoli il passaggio del turno sarebbe a un passo, ma i campioni in carica sembrano tutt'altro che propensi a regali di dicembre.

Salisburgo all'ultima spiagga, la Lokomotiv troverà il Bayern Gli austriaci di Szoboszlai proveranno a cercare una vittoria per sperare nella qualificaziona in Europa League, con conseguente mancata vittoria dell'Atletico al Wanda. In quel caso il Salisburgo potrebbe anche provare una qualificazione incredibile, in casa, proprio contro gli spagnoli. Per farlo dovrebbero comunque vincere a Mosca contro la Lokomotiv, questa sera.

Le partite di stasera

Lokomotiv Mosca-Salisburgo

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Classifica

Bayern Monaco 12

Atletico Madrid 5

Lokomotiv Mosca 3

Salisburgo 1