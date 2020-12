Champions, si riparte. Gruppo C: match point per Guardiola, l'OM non vuole chiudere ultimo

vedi letture

Gruppo C abbastanza delineato nelle sue gerarchie, con il Manchester City di Guardiola che può battere per il primo posto nel girone contro il Porto, all'Estadio do Dragao, dopo avere vinto l'andata. Basta un pari per entrambe le squadre: gli inglesi sarebbero sicuri della qualificazione da leader, per i lusitani sarebbe il passaggio agli ottavi qualunque risultato esca fra le altre due Cenerentole del girone, con l'Olympiakos distante (già) sei punti.

In compenso c'è l'Olympique Marsiglia che vuole l'Europa League dopo quattro partite senza un punto guadagnato e la certezza di non passare come seconda, visto che il Porto è a quota nove. Una eventuale vittoria riaprirebbe però il discorso terzo posto, mentre per l'Olympiakos non c'è domani senza una vittoria, sperando di giocarsi le ultime carte al Karaiskakis al Pireo contro il Porto per cercare una qualificazione in extremis che appare davvero molto complicata.

Le partite di stasera

Porto-Manchester City

Olympique Marsiglia-Olympiakos

Classifica

Manchester City 12

Porto 9

Olympiakos 3

Olympique Marsiglia 0