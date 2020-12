Champions, si riparte. Gruppo G: Ronaldo ci teneva. Ma la giornata decisiva sarà la prossima

Per giocare contro la Dinamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha saltato la trasferta di Benevento, pareggiata 1-1 dalla Juventus. Per inseguire la propria passione e nuovi record in Champions, perché la quinta giornata, per i bianconeri e in generale per il raggruppamento, si prospetta tutto sommato inutile. Barça e Juve sono infatti già qualificate agli ottavi di finale: in ballo tra le due resta soltanto il primo posto, che non è ovviamente un dettaglio.

Ma sarà deciso all’ultima curva. Sulla carta, sia la Vecchia Signora che i blaugrana dovrebbero avere gioco facile, rispettivamente contro gli ucraini e contro il Ferencvaros. Almeno, questo è quello che dice la storia di un girone dove le due piccole hanno segnato tre gol e ne hanno incassati diciannove nei quattro confronti con le due grandi. Così, a meno di clamorose sorprese, sia il primo che il terzo posto (valido per l’accesso all’Europa League, all’andata Ferencvaros-Dinamo è finita 2-2) sarà decisiva l’ultima giornata con i suoi scontri diretti.

Le partite di stasera

Juventus-Dinamo Kiev

Ferencvaros-Barcellona

Classifica

Barcellona 12

Juventus 9

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1