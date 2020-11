Champions, si riparte. Gruppo H: dentro o fuori per il PSG e Tuchel. Ma rischiano tutte

E' certamente il gruppo più combattuto quello H, dove il Paris Saint-Germain, finalista dell'ultima Champions League, al momento andrebbe in Europa League. Al giro di boa infatti guidano Manchester United e RB Lipsia ma la possibilità per tutte di sovvertire e di rimettere in pari la questione, duqnue anche per l'Istanbul Basaksehir, è già in questa quarta giornata, la prima di ritorno. Dove i turchi giocano in Inghilterra e dopo i parigini ospitano i bibitari tedeschi.

PSG, dentro o fuori Capolista a +2 dal Lilla ma con due ko nelle ultime tre gare giocate. L'ultima è il 3-2 in casa del Monaco per una formazione, quella di Tuchel, che si gioca tanto oggi. In caso di ko, occhio al futuro del tecnico tedesco. Dall'altra parte il Lipsia, consueta presenza nei piani alti della Bundesliga, quarta a -2 dal Bayern Monaco in una classifica che vede le migliori tutte in zona Champions League. Nell'ultima giornata, fallita la missione aggancio alla vetta con l'1-1 di Francoforte contro l'Eintracht. Altra stagione che rischia d'esser complicata per lo United: -7, ma con una gara in meno, dalla vetta Premier, momentaneo decimo posto in classifica ma comunque due vittorie nelle ultime due gare con l'1-0 contro il West Bromwich Albion a ridare lo sprint dopo la sosta. Sorprendentemente in crisi il Basaksehir, sesto in classifica, -7 dalla vetta ma con una gara giocata in più, che è caduta per 3-2 nell'ultima contro il Besiktas in uno dei derby di Istanbul.

Classifica

Manchester United 6

RB Lipsia 6

Paris Saint-Germain 3

Istanbul Basaksehir 3