Che impatto di Llorente: Napoli avanti 2-0 a Lecce dopo 45 minuti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un discreto Lecce, un buon Napoli. E i gol di Fernando Llorente e Lorenzo Insigne, che hanno deciso il primo tempo al Via del Mare. In una sfida valida per la quarta giornata di Serie A, la squadra di Ancelotti all'intervallo è avanti 2-0 contro i giallorossi di Liverani. Che fin qui non hanno sfigurato, ma sono passati in svantaggio nel momento di maggior pressing degli avversari.

Il gol che ha sbloccato il match, arrivato al 28esimo, è opera del centravanti basco, che ha concesso il bis cinque giorni dopo la rete contro il Liverpool: su un tiro di Milik sporcato, bravo Llorente a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e a battere Gabriel, che cinque minuti prima si era superato proprio su un colpo di testa del numero 9 del Napoli. Il raddoppio, per un tocco in area col braccio di Tachtsidis, è invece arrivato direttamente dagli undici metri: fortunato più che bravo Lorenzo Insigne, perché calcia malissimo un rigore che però l'arbitro fa ripetere (Gabriel non ha i piedi sulla linea al momento della battuta) e non sbaglia in seconda battuta

Il Lecce fin qui ha fatto la sua partita. E' stata giallorossa la prima occasione del match, con un tiro dalla distanza di Farias. Così come la seconda, con Mancosu che al 19esimo non ha trovato lo specchio della porta. Ma alla squadra di Liverani è mancato peso offensivo contro Maksimovic e Koulibaly e alla distanza gli avversari hanno sempre più preso il controllo della partita.

Fin qui promosso il Napoli che, rispetto alla gara contro il Liverpool, è sceso in campo con sei giocatori nuovi: positiva, in particolare, la prestazione di Fernando Llorente, vero e proprio mattatore di una prima frazione che ha visto la squadra di Ancelotti già prendere il largo.

Clicca qui e leggi la diretta testuale di Lecce-Napoli.