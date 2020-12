Che rapporto c'è con Eriksen? Conte: "Ottimo, buonissimo, come con tutti i calciatori"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, a DAZN ha parlato di Eriksen, inserito al novantunesimo, a due minuti dal termine del recupero nella sfida vinta per 3-1 contro il Bologna. “Il rapporto con Christian, così come tutti i calciatori, è un buonissimo rapporto. È un ottimo rapporto. Non mi stancherò mai di ripeterlo, all’infinito. Tutte le scelte che faccio sono per il bene dell’Inter. Lui sta lavorando, si sta impegnando, è a disposizione”.