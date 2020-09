Chi al posto di Kai Havertz? Assalto del Bayer Leverkusen per Julian Draxler e Jeremie Boga

Dopo aver ceduto Kai Havertz al Chelsea per 70 milioni di euro più 10 di bonus, il Bayer Leverkusen ha ora i fondi necessari per il mercato in entrata e ha obiettivi ambizioni per rinforzare la squadra. Le10Sport fa il punto sul mercato delle aspirine e spiega che negli ultimi giorni sono diventati più fitti i contatti col Paris Saint-Germain per Julian Draxler, trequartista classe '93 in uscita dal club campione di Francia. L'altro grande obiettivo è Jeremie Boga del Sassuolo: in questo caso, concorrenza importante per le aspirine con Roma, Napoli e Atalanta sulle sue tracce.