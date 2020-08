Chi è stato il miglior calciatore del campionato? Le scelte della redazione di TMW

Luca Bargellini - Quando vinci la Scarpa d'Oro come miglior bomber europeo lasciandoti alle spalle mostri sacri come Lewandowski, Ronaldo e Messi non puoi che essere eletto il miglior calciatore del campionato. Ciro Immobile.

Simone Bernabei - Impossibile scostarsi dal nome della prossima Scarpa d'Oro. A livello europeo nessuno ha segnato quanto lui e se la Lazio ha cullato il sogno Scudetto fino a poche giornate dal termine il merito è soprattutto di Ciro. Ciro Immobile.

Tommaso Bonan - Assieme a Cristiano Ronaldo ha portato allo scudetto la Juventus a suon di gol e invenzioni. Giocatore totale - il più forte della Serie A - è risultato decisivo nei momenti topici del campionato. L'ultimo step che gli mancava. Paulo Dybala.

Ivan Cardia - Classe allo stato puro. È la chiave tattica della Lazio di Inzaghi, che fino al lockdown "rischia" di vincere lo scudetto. 15 assist fatti, una crescita esponenziale. Se Lotito riuscisse a trattenerlo, e magari ad affiancarlo a David Silva, i biancocelesti avrebbero il miglior centrocampo della A. Luis Alberto.

Marco Conterio - Trascinatore e uomo in più. La Juventus, che doveva esser squadra, si è aggrappata ai singoli e ai campioni. A lui e al redivivo Dybala. E ha vinto ancora. Cristiano Ronaldo.

Raimondo De Magistris - Una stagione incredibile, tra vittorie del titolo cannonieri, Scarpa d'Oro e record di Higuain eguagliato. Immobile s'è ancora una volta trasformato Re Ciro, quest'anno più che mai: peccato che l'Europeo andrà in scena solo la prossima estate. Ciro Immobile.

Lorenzo Di Benedetto - 36 gol in campionato, Scarpa d'Oro e record di Higuain eguagliato. Questi numeri bastano e avanzano per far capire la stagione del centravanti della Lazio, andato in difficoltà solo nelle prime gare dopo la ripresa del campionato. Per mesi ha fatto sperare ai biancocelesti di poter vincere lo Scudetto. Peccato solo che non ci sia stato l'Europeo: Mancini avrebbe avuto il suo centravanti nel momento migliore. Ciro Immobile.

Giacomo Iacobellis - Capocannoniere del campionato di Serie A e Scarpa d'Oro, ha spezzato la striscia di un mostro come Lionel Messi consacrandosi a suon di gol e tenendo vivi i sogni della sua Lazio (quasi) fino alla fine della stagione. Ciro Immobile.

Pietro Lazzerini - Da possibile partente a uomo chiave della cavalcata juventina. Ne ha giovato Ronaldo e soprattutto se l’è goduto Sarri che ora spera di poterlo vedere in campo anche in Champions. Paulo Dybala.

Simone Lorini - Ha viaggiato a medie assolutamente irrealistiche, trascinando la Lazio per tutta la stagione e superando persino l'alieno CR7 oltre ai migliori bomber d'Europa. Menzione d'onore anche per Luis Alberto, che ha contribuito a buona parte del bottino di gol di Immobile. Ciro Immobile.

Andrea Losapio - Raggiunge il record di Higuain con 36 gol, porta la Lazio a giocarsi lo scudetto prima del coronavirus. Devastante, quasi un peccato che la nazionale non lo abbia potuto usare quest'estate per l'assalto all'Europeo. Ciro Immobile.

Claudia Marrone - Con i suoi 36 gol eguaglia il record di Higuain e vince la Scarpa D'oro. Trascina i capitolini a una potenziale Champions dopo diversi anni di assenza. Ciro Immobile.

Lorenzo Marucci - Vince la classifica cannonieri e per mesi tiene vivo con i suoi gol il sogno scudetto. Ciro Immobile.

Tommaso Maschio - Trascinatore della Lazio. Capocannoniere davanti a CR7 e Lukaku, Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski. I rigori? Bisogna saperli segnare. Ciro Immobile.

Gaetano Mocciaro - Quindici assist in campionato, molti dei quali finalizzati da Immobile che gli dovrà una cena per il suo contributo all'aver eguagliato il record di Higuain nel computo delle reti in una singola stagione. Un'altra gliela deve il Papu Gomez, col quale c'era una scommessa aperta. Lo spagnolo si è dimostrato imprescindibile: senza di lui i biancocelesti perdevano smalto e lo si è visto anche in Europa League. Ciro Immobile.

Michele Pavese - Non il migliore in senso assoluto (sarebbe lotta a due tra Immobile e Gomez), ma è stato l'uomo fondamentale nella conquista del 36° Scudetto della Juventus. Gol pesanti e decisivi, si è ripreso la scena anche grazie a Maurizio Sarri, che lo ha rivitalizzato dopo una stagione deludente e una quasi cessione. Paulo Dybala.

Daniel Uccellieri - Da quasi partente, a trascinatore della Juventus. Classe innata per la Joya, che si è ripreso con forza la maglia della Juventus. Fermato dal COVID-19, è tornato più forte di prima. Paulo Dybala.