Chi ha creato più occasioni nel martedì europeo? Il dato: Barça ultimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi ha creato più palle gol nel martedì di Champions League? Chi ha realizzato più gol (o meno gol) rispetto a quelli che avrebbe meritato? E' il dato che si può ricavare analizzando gli Expected Goals, indice sempre più utilizzato e affidabile per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre.

In base alle aspettative di gol emerge, ad esempio, che il Red Bull Salisburgo è stata per distacco la squadra risultata più pericolosa ed è andata anche oltre le aspettative di rete realizzando sei reti e non quattro.

L'Inter ha creato più palle gol degli avversari e avrebbe meritato di realizzare due reti. Così come il Napoli che ha fatto meglio del Liverpool. In negativo, spicca il Barcellona che ha chiuso la partita pareggiata sul campo del Borussia Dortmund con uno 0.30: in pratica, quella di Bürki ieri sera è stata una gara da spettatore non pagante.

Il dato Wyscout sugli Expected Goals

Inter 2.05

Slavia Praga 1.40

Risultato finale: 1-1

Napoli 1.30

Liverpool 0.78

Risultato finale: 2-0

Red Bull Salisburgo 3.91

Genk 0.85

Risultato finale: 6-2

Borussia Dortmund 2.70

Barcellona 0.30

Risultato finale: 0-0

Benfica 1.19

Red Bull Lipsia 1.15

Risultato finale: 1-2

Chelsea 2.59

Valencia 0.68

Risultato finale: 0-1

Ajax 1.59

Lille 1.04

Risultato finale: 3-0

Olympique Lione 2.04

Zenit San Pietroburgo 1.47

Risultato finale: 1-1