Chi ha visto CR7? Assente in coppa, ora Champions per evitare fallimento

Risultato finale: Atalanta-Juventus 3-0 (37' Castagne, 39' Duvan Zapata, 85' Duvan Zapata)

E' arrivato alla Juventus per vincere tutto. Ci è riuscito con la Supercoppa Italiana, tra l'altro con il suo gol decisivo contro il Milan due settimane fa, ma dovrà fare a meno della Coppa Italia. Cristiano Ronaldo è da considerare tra gli assenti ingiustificati all'Atleti Azzurri d'Italia, perché non è riuscito a cambiare la marcia della squadra di Max Allegri facendosi vedere praticamente mai dalle parti di Berisha.

Allora l'ex Real Madrid deve rivedere i suoi piani, così come la dirigenza della Vecchia Signora, e puntare tutto sulla Champions League. La Serie A, con undici punti di vantaggio sul Napoli, è virtualmente messa in cassaforte mentre la massima rassegna continentale deve ancora entrare nel vivo. Per questo il cinque volte Pallone d'oro in carica deve mostrare il suo grande valore nelle sfide che contano, a partire dal doppio incrocio contro l'Atletico Madrid.

Altrimenti, con il suolo campionato da mettere in bacheca, questa stagione potrebbe essere considerata un fallimento o quasi. Almeno rispetto al recente passato, quando la Vecchia Signora ha sempre portato a casa il double da quando c'è Allegri in panchina. Un passo indietro a fine stagione, nonostante l'investimento di 100 milioni di euro per il cartellino e 31 milioni per l'ingaggio annuale, non è contemplato da CR7 e dalla Juve.