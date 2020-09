Chi il portiere titolare della Roma? Fonseca non si sbilancia: "Vediamo domani"

La Roma non ha ancora scelto chi sarà il portiere titolare della stagione che sta per cominciare. La conferma arriva dal tecnico Paulo Fonseca che in conferenza stampa prima della gara col Verona, a precisa domanda sull'impiego di Pau Lopez o Antonio Mirante, ha chiuso la questione senza fugare i dubbi: "Vediamo domani". Due parole che di fatto non fanno chiarezza su chi sarà il portiere titolare, domani e in stagione.

