Chi vorrebbe della Juve nell'Inter? Risponde Moratti: "Dico Chiellini, è un vero duro..."

"Quale juventino le piacerebbe vedere nell’Inter e preferirebbe non avere contro?" E' una delle domande poste a Massio Moratti, ex presidente dell'Inter, dalla 'Gazzetta dello Sport' nel corso di una intervista. Questa la sua risposta: "Troppo facile pensare a Ronaldo. Allora dirò Chiellini, un vero duro con grande spirito di squadra. Speriamo che non giochi per essere al meglio negli impegni successivi...", ha detto Moratti che prosegue. "Pronostici nemmeno sotto tortura, per scaramanzia. Ma credo che dovremo cavalcare la forza di Lukaku".