Chiacchio sull'udienza rinviata al Palermo: "Collegio ha rimandato al 29"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il legale del Benvento, Eduardo Chiacchio, ha parlato dell'udienza rinviata a Roma, sul caso Palermo, ai microfoni di Mediagol.it: "Il presidente Santoro si è astenuto per un articolo pubblicato su un giornale, il Collegio ha deciso di rimandare a mercoledì 29 perché non aveva la giusta composizione per giudicare. Tar? No, per un articolo di natura denigratoria".