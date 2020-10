Chiesa capitano in vista dell'addio? Antognoni: "Nessun premio, Federico ha già portato la fascia"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha commentato così la fascia da capitano di Federico Chiesa in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in maglia viola: "Federico ha già fatto il capitano, non è una novità. Premio per la sua ultima in viola? Nessun premio, oggi mancano Pezzella e Ribery e Chiesa è già stato il nostro capitano", le sue dichiarazioni a Sky Sport prima del match casalingo con la Sampdoria.