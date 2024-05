Le pagelle di Chiesa: devastante. Così farebbe comodo a chiunque in Europa

Federico Chiesa MVP nel pari tra la Juventus e la Roma. È un giudizio pressoché unanime, dopo la prova dell'attaccante bianconero, che non è riuscito a trovare il gol ma è stato per distacco il migliore in campo nella gara dell'Olimpico. Suo l'assist per Bremer e anche un palo colpito nel secondo tempo. Un segnale anche per Spalletti, che sull'ex Fiorentina punta forte in vista degli Europei.

Il 7,5 in pagella è condiviso da quasi tutti i quotidiani sportivi: "Un tiro che accarezza la traversa, una bella palla per Vlahovic - scrive La Gazzetta dello Sport - l'assist per Bremer, un palo e un tiro deviato. Fede on fire, forse il migliore della stagione". "Scatenato" lo definisce il Corriere dello Sport, che prosegue: "Parte forte con un tiro insidioso e un ottimo assist per Vlahovic. Il gol di Bremer è tutto suo: stop magnifico sulla destra, sprint e finta su Pellegrini prima di pennellare il passaggio perfetto per la testa del brasiliano. A inizio ripresa si mangia Kristensen per far partire un violento sinistro che prende il palo interno ma poi esce. Ci prova in tutti i modi, anche con colpi di classe, ma il pallone non vuole entrare".

Si scende a 7 sulle pagine di Tuttosport: "Chiesa che fa il Chiesa è esattamente quello che serve a questa Juventus, quello che in realtà farebbe comodo quasi a qualsiasi squadra in Europa. Strappa con facilità e continuità, senza sparire dal campo per lunghe mezzore, infilando le maglie giallorosse e rifornendo Vlahovic di palloni. La giocata che si infrange sul palo in avvio di ripresa, con dribbling di destro e diagonale di sinistro, avrebbe meritato ben altra fortuna".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7,5