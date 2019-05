© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse settimane si è parlato anche dell'interessamento da parte del Tottenham per Federico Chiesa e dai social è arrivato un indizio che potrebbe voler dire molto. Il numero 25 della Fiorentina ha infatti iniziato a seguire il club inglese su Instagram: che sia un segnale? Presto per dirlo, ma gli Spurs continuano a monitorarlo e non è certo da escludere che possano presentare un'offerta importante alla società viola nel corso delle prossime settimane.