Chiesa-Juve, si avvicina il momento della verità: rottura con Commisso?

© foto di Federico De Luca

"Al 99% Chiesa rimarrà". Parola di Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, ribadita più volte e anche dal suo braccio destro Joe Barone. Una certezza (quasi) granitica per il nuovo corso viola a stelle e strisce, che la nuova proprietà non intende far partire con la cessione del proprio gioiello.

Intesa con la Juve. Il problema, scrive il Corriere dello Sport, è che Chiesa ha da tempo un accordo con la Juventus. Verbale ovviamente, ma forte nelle convinzioni del ragazzo. Che, in vacanza in questi giorni, al suo ritorno potrebbe rompere con Commisso e con la Fiorentina: è quello che potrebbe fare la differenza per scalfire il no gigliato a un suo addio.