Chiesa resterà alla Fiorentina: per i lettori di TMW nessuno spenderà 70 milioni di euro

Federico Chiesa resterà alla Fiorentina anche il prossimo anno. Per i lettori di TMW, nessuno spenderà i 70 milioni di euro che chiede il patron viola Rocco Commisso per la partenza della sua stella. Questo il risultato del sondaggio.

Risultati sondaggio (voti totali 674)

Resterà alla Fiorentina: nessuno pagherà i 70 milioni chiesti da Commisso 70,47%

Andrà all'Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez 9,05%

Nel suo futuro c'è la Juventus di Sarri e il suo 4-3-3 12,17%

Come Verratti proseguirà la sua carriera in un top club europeo 8,31%