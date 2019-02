Chievo, Andreolli: "Felice di essere tornato. Sono emozionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel giorno della sua presentazione da neo giocatore del ChievoVerona, il difensore Marco Andreolli ha parlato così in conferenza stampa: "È una bella emozione essere tornato qui, cercherò di portare quello che posso a questo ambiente e a questo gruppo, che mi aveva dato tanto nel mio passato. Sono passati sei anni, ho fatto esperienze bellissime anche fuori dall’Italia, penso di essere più maturo e spero di poter portare quello che è stata la mia carriera al gruppo per continuare a lottare tutti insieme. Adesso sta a me dimostrare al mister di meritare una maglia. Questo gruppo ha valori importanti che per ora non sono stati espressi pienamente".