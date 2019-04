Chievo, il cuore non basta. Parma avanti al 45' grazie a Kucka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato al 45': ChievoVerona-Parma 0-1

Il ChievoVerona è già aritmeticamente retrocesso, il Parma sembrava accontentarsi di un pareggio salvo tentare una sorta di assalto dal 30' in avanti. Il primo tempo dello stadio Bentegodi s'è chiuso sullo 0-1, con i crociati avanti grazie alla rete firmata da Juraj Kucka al 38'.

Fase di studio iniziale. Il Parma è la formazione col minor possesso palla medio dell'intera Serie A, ma i problemi in fase di costruzione del Chievo sono evidenti fin dallo scorso agosto. La prima parte di gara vede un ritmo a dir poco basso, con emozioni che non arrivano nemmeno se fossero pagate oro. Rigoni cerca la porta di Sepe senza inquadrarla al 12', i crociati mettono la testa nella metà campo avversaria al 16' ma Gervinho pasticcia nel controllo prima di calciare a rete su suggerimento dalla destra di Bruno Alves.

Chievo aggressivo, Gervinho scuote gli ospiti. Bastoni a un passo dal vantaggio. La formazione di Di Carlo prova a chiudere i varchi, mentre la squadra ospite cerca l'accelerata con il solito Gervinho. Al 23' la fuga dell'ivoriano viene fermata in modo provvidenziale da Bani, alla mezzora penetra in area dalla corsia sinistra ma trova la respinta di Semper in calcio d'angolo. Una grossa occasione arriva al 34', quando Bastoni di testa anticipa Rigoni sugli sviluppi di un corner: la sfera termina di poco sopra la traversa della porta clivense.

Kucka infila Semper. A sbloccare il punteggio ci pensa l'ex Genoa e Milan al 38', con un colpo di testa a beffare Semper su punizione calciata dalla trequarti da Scozzarella. Palla precisa, quella lanciata in area dal centrocampista, il portiere del Chievo sbaglia valutazione e l'uscita dai pali mentre Kucka elude la marcatura di Cesar per poi segnare di testa. E' un vantaggio tutto sommato meritato, quello della formazione di D'Aversa al Bentegodi.