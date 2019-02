© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mehdi Leris, attaccante del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Genoa: "Salvezza? Mancano tantissime partite. Ci prendiamo questo punto. Noi ci crediamo fino alla fine. Mancano i gol? Come nelle ultime partite ci manca quel pizzico di fortuna e cattiveria per segnare. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Chiudiamo questa partita e pensiamo al Torino. Le assenze di Pellissier e Giaccherini? Sono giocatori importantissimi. Noi però ci crediamo lo stesso e tutta la panchina spinge per aiutare la squadra. L'anno scorso ho giocato pochissimo mentre in questo periodo mi stanno dando fiducia. Sono felicissimo e provo a dare il meglio in campo".