Chievo, no al pressing dell'Empoli per Sorrentino

Una vita al ChievoVerona, per Stefano Sorrentino. Il portiere classe '79 di Cava dei Tirreni interessa all'Empoli ma non saluterà la formazione clivense entro fine mercato. Il Corriere dello Sport fa sapere che la dirigenza del Chievo ha respinto il pressing del club toscano per l'estremo difensore che ha finora difeso i pali veronesi in 258 partite.