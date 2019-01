Chievo, Romairone: "Giù le mani dai nostri pezzi pregiati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del ChievoVerona Giancarlo Romairone, attraverso il profilo Twitter del club clivense, difende i suoi tesserati accostati alle altre squadre di serie A: "Giù le mani dai nostri pezzi pregiati. Il ChievoVerona non è un supermercato e non siamo certo in liquidazione. Anzi, siamo più che mai concentrati sull’obiettivo salvezza".