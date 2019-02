© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato al Secolo XIX in vista della gara col Genoa: "Sto bene, ora faccio più sacrifici, lavori preventivi e curo l'alimentazione e i particolari. Ma non mi pesa, amo il mio lavoro, sto per fare 40 anni ma penso solo a giocare. Finché corpo e mente mi seguono, continuo. Salvezza? Ci sta capitando di tutto, quando fai buone prestazioni e non prendi punti resta l'amaro in bocca. Ma non molliamo, ci crediamo. Genoa? Sono stato vicino più volte, avevo quasi firmato prima che arrivasse Eduardo".