Chievo, Sorrentino: "Rimango qui fino a maggio"

Il portiere del ChievoVerona, Stefano Sorrentino, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara persa contro la Juventus: "Rigore parato a Ronaldo? Ho imprecato contro l'arbitro perché poteva anche non darlo. Avrei preferito non parare il rigore e portare a casa punti. Ho avuto la fortuna di avere come allenatore dei portieri Claudio Filippi ora alla Juventus, adesso c'è Lorenzo Squizzi che sta facendo un gran lavoro. A marzo faccio 40 anni, sono un giocatore del Chievo ultimo in classifica, certo che l’idea di parare un rigore a Ronaldo mi solleticava. Empoli? Ho iniziato la stagione al Chievo e chiuderò la stagione qui. Vedo solo gialloblù".