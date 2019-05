Chievo, Valigi: "Pellissier? Una soddisfazione gli applausi oggi"

Fonte: Tuttofrosinone.com

© foto di Matteo Bursi

Al termine di Frosinone-Chievo Verona è intervenuto nella sala stampa del Benito Stirpe il secondo del tecnico del Chievo Domenico Di Carlo, Claudio Valigi: "Emergenza? Si però quello che contava era fare una partita all'altezza della serie A. La squadra si è comportata bene, abbiamo sofferto solamente alla fine. Anche chi ha fatto l'esordio si è comportato bene e questo è l'importante.Bilancio della stagione? Il bilancio della mostra gestione è stata in parte positivo perché da quando siamo arrivati la squadra ha approcciato in maniera diversa alle gare e abbiamo ottenuto dei risultati positivi. Abbiamo riportato un po' lo spirito che questa squadra ha sempre avuto ovvero uno spirito.combattivo con dignità. Abbiamo sempre provato a salvarci ma ovviamente sapevamo che era complicato. Il percorso non era semplice. Futuro? Non posso rispondere perché non so. I giovani? È un percorso che abbiamo iniziato da qualche partita, serviva anche un po' alla società per capire lo spessore dei ragazzi. Vignato è un giocatore che ha ottime possibilità di fare il suo percorso. L'emergenza di oggi ci ha permesso di vedere anche altri giovani che lo meritavano. Pellissier? Non siamo riusciti a farlo segnare, però ha fatto la solita gara con il solito spirito. Per lui è una grande soddisfazione essere stato applaudito anche qui da tutto lo stadio. Frosinone? Lo stadio testimonia il grande lavoro del presidente Stirpe. Frosinone rappresenta una grande realtà del calcio professionistico italiano per come è cresciuto in pochi anni. Lo stadio di proprietà da la dimensione di questa società e credo che questa società abbia i mezzi tecnici per affrontare il campionato di serie B di tutto rispetto"