Chievo, Valigi: "Per il futuro la società farà le sue valutazioni"

© foto di Matteo Bursi

Al termine di Frosinone-Chievo, l'allenatore in seconda dei clivensi Claudio Valigi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole: "Per la prossima stagione ci saranno da fare delle valutazioni da parte della società e si comincerà da Lunedi. I giovani del Chievo sono sicuramente una parte importante di questa Società, Vignato è una delle realtà più belle. E’ normale che per la serie B occorre sempre avere dei giovani, come occorre anche avere dei giocatori che permettano di poter affrontare una categoria particolarmente difficile, quindi bisognerà fare delle scelte con calma”.