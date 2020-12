Ci sarà il rinnovo con la Lazio? Simone Inzaghi: "Mai dire mai. Ne riparleremo a Natale"

Ci sarà il rinnovo con la Lazio? E' una delle domande poste a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro il Napoli. Questa la sua risposta a 'Sky': "La situazione è che col presidente lavoriamo insieme dal 2004, sono ormai 17 anni. Poi nel calcio non si sa mai cosa può succedere: se n'è parlato dopo la gara col Club Brugge, a Natale ne riparleremo. Sapete tutto cosa rappresenta per me ma Lazio, per il futuro mai dire mai..."

