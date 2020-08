Ci sono anche gli incedibili. In casa Juventus sono tre

Ci sono tre incedibili nella Juventus. Uno è Matthijs De Ligt, per cui Guardiola e il Manchester City aveva provato l'affondo nei giorni scorsi, pareggiando quanto speso un anno fa dalla Juventus. Poi Rodrigo Bentancur, per cui PSG, United e Real Madrid si sono interessati per una cifra vicina ai 40 milioni, ma niente da fare. Situazione simile per Demiral, con tanti club inglesi che hanno fatto un sondaggio, ma a tutti è stato detto di no. A riportarlo è Tuttosport.