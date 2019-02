Ciano fa sognare Frosinone: la salvezza non può essere solo un miraggio

Frosinone-Roma 2-3 (5' Ciano, 81' Pinamonti; 30' e 95' Džeko, 32' Pellegrini)

Un lungo girovagare tra Lecco, Cavese, Crotone, Padova, Avellino e Cesena. Tanta gavetta, ma anche tanti gol e giocate di qualità in cadetteria. Fino alla consacrazione, proprio nel massimo campionato. Perché Camillo Ciano è senza dubbio un calciatore da Serie A, diciamolo chiaramente. Nonostante sia salito sul palcoscenico più ambito a quasi 30 anni.

Dopo aver contribuito alla promozione del Frosinone lo scorso anno con 16 centri in 48 presenze, in questa stagione il mancino classe '90 ha infatti preso per mano i giallazzurri con un obiettivo a dir poco complicato da raggiungere: mantenere la categoria. Se Campbell (già ripartito a gennaio) e tanti altri acquisti non hanno ripagato le aspettative, il club ciociaro ha così scoperto di avere in casa propria quel trascinatore capace di andare in doppia cifra.

Con quella realizzata stasera alla Roma, una doccia fredda dalla distanza grazie anche alla complicità di Olsen dopo appena cinque minuti, sono d'altronde già sette le marcature di Ciano. Senza dimenticare i tre assist, l'ultimo sempre nella gara contro i giallorossi per il provvisorio 2-2 firmato Pinamonti. Una mera illusione, un peccato per un Frosinone che avrebbe sicuramente meritato un punto. Ma la compagine di mister Baroni non può e non deve abbattersi: il quart'ultimo posto, seppur con quasi tutte le partite del 25° turno ancora da giocare, dista ancora soli 5 punti in classifica. Ed è lecito dunque continuare a sognare, soprattutto con un Ciano così.