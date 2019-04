CIES, i più preziosi per i club d'Europa: Mbappé vale il 26% del PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto appuntamento settimanale con i dati del CIES, osservatorio calcistico di Neuchâtel che analizza tutti i dati, economici e non, relativi al mondo del pallone. Questa settimana, il report riguarda i giocatori con il maggior valore economico nelle rispettive squadre dei cinque principali campionati europei. In altre parole, viene considerato soltanto il giocatore col valore maggiore all'interno del club (es. nella Juve c'è Dybala e non Ronaldo). Il più prezioso? Kylian Mbappé del PSG, valutato 228 milioni di euro e che da solo vale il 26% dell'intera rosa parigina. Nell'elenco, che comunque può fungere anche come riferimento per una classifica, spazio solo per Dybala tra i primi dieci.

La top5 della Serie A

Paulo Dybala (Juventus) 142 milioni

Lorenzo Insigne (Napoli) 96

Mauro Icardi (Inter) 74

Krzysztof Piatek (Milan) 68

Federico Chiesa (Fiorentina) 68

La top5 della Ligue 1

Kylian Mbappé (PSG) 228 milioni

Memphis Depay (Lione) 80

Florian Thauvin (Marsiglia) 61

Nicolas Pépé (Lille) 52

Ismaila Sarr (Rennes) 51

La top5 della Premier League

Harry Kane (Tottenham) 198

Raheem Sterling (Manchester City) 187

Mohamed Salah (Liverpool) 185

Romelu Lukaku (Manchester United) 159

Eden Hazard (Chelsea) 122

La top5 della Liga

Lionel Messi (Barcellona) 171 milioni

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 150

Thibaut Courtois (Real Madrid) 75

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 69

Gonçalo Guedese (Valencia) 67

La top5 della Bundesliga

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148 milioni

Niklas Sule (Bayern Monaco) 70

Timo Werner (RB Lipsia) 70

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) 58

Andrej Kramaric (Hoffenheim) 46

La top10 d'Europa

Kylian Mbappé (PSG) 228 milioni

Harry Kane (Tottenham) 198 milioni

Raheem Sterling (Manchester City) 187 milioni

Mohamed Salah (Liverpool) 185 milioni

Lionel Messi (Barcellona) 171 milioni

Romelu Lukaku (Manchester United) 159 milioni

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 150 milioni

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148 milioni

Paulo Dybala (Juventus) 142 milioni

Eden Hazard (Chelsea) 122 milioni