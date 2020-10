CIES, il Parma è la squadra più "anziana" nei cinque grandi campionati

È il Parma la squadra più "anziana" dei cinque grandi campionati d'Europa. Lo afferma l'ultimo weekly report del CIES, che ha preso in considerazione l'età media dei giocatori schierati in questo avvio di stagione. I ducali, con un'età media di 29,7 anni, sono i più "vecchi" dei big five, ma occupano un posto di rilievo anche considerando i primi 20 campionati UEFA (la più anziana in assoluto è l'Anorthosis, 31,3 anni), piazzandosi al tredicesimo posto in assoluto a livello europeo per età media più alta. Completano questo podio al contrario dei big five gli spagnoli di Huesca (29,6 anni) e Cadice (29,4 anni). Settimo posto ex aequo per Benevento e Crotone (29 anni).