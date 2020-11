Cile, il ct Rueda alza i toni su Sanchez: "L'Inter ci rispetti, non siamo all'epoca delle colonie"

"Dobbiamo rispettarci da entrambe le parti. Non siamo nell'epoca delle colonie, dobbiamo essere chiari su questo. Alexis Sanchez si trascina un fastidio, ieri ha finito in anticipo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato, ogni problema complesso è stato escluso". Con toni piuttosto aspri, il ct del Cile Reinaldo Rueda parla delle condizioni di Alexis Sanchez, che l'Inter ha timore di perdere nuovamente per infortunio, come accaduto nell'ultima tornata di gare internazionali: "Oggi ci alleneremo e vedremo come risponderà per prendere una decisione. Questo staff medico si prende cura di lui, e lo farà sempre meglio. Non lo rischieremo", le parole del ct alla vigilia della partita del Perù.