© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha tolto dal mercato il difensore turco Merih Demiral. Negli ultimi giorni, scrive 'Tuttosport', al club bianconero sono arrivate ben cinque offerte per l'ex Sassuolo: Manchester City, Bayer Leverkusen, Leicester City, Shalke 04 e Borussia Dortmund hanno avanzato proposte tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma a tutti Fabio Paratici ha risposto che il giocatore non è in vendita.