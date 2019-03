Circolo Tennis Italia: primo gol per Sensi e Pavoletti

Fonte: Dall'inviato a Parma

Sei gol non banali. Sono quelli dell’Italia contro il Liechtenstein, tutti con una storia particolare. La prima è quella dedicata a Stefano Sensi, che a qualche km dal Tardini gioca ogni settimana con il Sassuolo. Colpo di testa, una rarità per chi è alto 1,68 e di mestiere fa il centrocampista. Come raramente fa gol Marco Verratti, con la Nazionale: presenza quota 31 e seconda rete, con una bella serpentina. Il primo squillo era arrivato nel 2013, da quando i commissari tecnici alternatisi in azzurro tentarono di affidargli le chiavi del centrocampo. Ci è riuscito Mancini. Cuore blucerchiato come Fabio Quagliarella che, da capocannoniere della Serie A, torna a siglare una doppietta in Nazionale a 37 anni: è il più vecchio marcatore della storia, con la possibilità di migliorare il record a giugno, in Grecia. Poi Moise Kean, tre presenze e due gol, sempre più protagonista. Infine esordio per Leonardo Pavoletti, gol praticamente alla prima azione: festa completata così e primo posto nel girone.