Ciro Ferrara: "Juve, solo CR7 ha disputato una grande gara. E il rigore non sia un alibi"

Ciro Ferrara, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League "Ci voleva una grande prestazione della squadra ma c'è stata solo da parte di Ronaldo. La Juventus ha continuato il trend negativo, troppi assenti in campo in una partita così importante. Pjanic, Bentancur e Higuain sono stati sottotono. Lo avevamo notato anche nell'ultimo mese. Poi hai Ronaldo che è una garanzia ma non è bastato per ribaltare un risultato difficile. Non dobbiamo poi attaccarsi al rigore dato. I penalty non ci sono, siamo d'accordo, ma ".