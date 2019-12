© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Davide Diaw, attaccante del Cittadella, ha commentato così la vittoria contro il Venezia ai microfoni di Dazn: “Sono contento di aver trovato il gol anche oggi, ma soprattutto della vittoria dopo due partite in cui avevamo espresso un buon calcio senza riuscire a vincere. Ho esultato con i tifosi perché prima non ci ero mai andato, loro ci sono sempre e ci danno una grande mano. Lo scontro con Lezzerini? È rigore netto, c’è poco da dire. L'arbitro non lo ha visto, ma non importa: abbiamo vinto comunque. Terzo posto? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita: sappiamo che non sarà facile vincerle tutte, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi”.