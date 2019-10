City, Cancelo: "Non è obbligatorio vincere la CL. Juve? C'è qualità"

Fonte: Dall'inviato al Manchester City Media Center, Manchester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del City, Joao Cancelo, in conferenza stampa prima della gara contro l'Atalanta ha parlato della possibilità di vincere la Champions, contendendola alla Juventus, sua ex squadra. "Non è un obbligo vincere la Champions, nessuno ti può dare la certezza di vincerla. Ci sono tanti giocatori di qualità in Juventus e Manchester City. Stiamo cercando entrambi quel titolo, ma non può essere un obbligo perché nessuno te lo garantisce: anche Juve, Real e Barcellona sono favoriti per vincerlo".