City fuori dalla Champions. Si punta a congelare la sanzione in attesa del TAS

Nella sponda Citizens di Manchester continua il lavoro per cancellare la squalifica dalle prossime due edizioni della Champions League comminata dalla UEFA per le irregolarità commesse dal club inglese sul Financial Fairplay. Stando a quanto riportato dal Daily Mail il primo obiettivo degli avvocati del City è quello di far "congelare" tale sanzione in attesa del pronunciamento del TAS di Losanna per la sentenza di appello, con la volontà di cercare di chiudere tutto il fascicolo entro la prossima estate.