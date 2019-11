Josep Guardiola, tecnico del City, ha parlato della sfida contro l'Atalanta di domani sera, escludendo che ci possa essere un over confidence, sottovalutando i nerazzurri. "Forse prima della partita poteva essere così, ora i miei giocatori conoscono la difficoltà, l'hanno vissuta sulla loro pelle. Prima magari pensavano "L'Atalanta è a zero punti..." La realtà è che il primo tempo è stato molto duro, fino al 3-1 è stata una partita equilibrata. L'Europa fuori è sempre durissima. Se non potremo passare domani sera sarà per la prossima, abbiamo ancora le partite contro Shakhtar e Zagabria".