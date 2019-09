© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brescia clamorosamente in vantaggio contro la Juventus al quarto minuto di gioco col solito Alfredo Donnarumma. Grande discesa di Tonali che serve al centro Romulo, l'ex Genoa apre a destra per l'accorrente Donnarumma che controlla e fulmina Szczesny sul primo palo. Nell'occasione il numero 1 polacco non è certo esente da colpe.

Al minuto 4 Brescia-Juventus è già 1-0.