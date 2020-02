vedi letture

Clamoroso Daily Mail: "Rangnick sarà il nuovo tecnico del Milan: già firmato un pre-contratto"

Da Marcelino Garcia Toral... a Ralf Rangnick. Continuano senza sosta, almeno all'estero, i rumors sul possibile nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione.

L'ultima clamorosa indiscrezione arriva nello specifico dal Daily Mail, secondo il quale l'ex allenatore del RB Lipsia avrebbe addirittura già firmato un pre-contratto coi rossoneri per sostituire in estate mister Stefano Pioli. Attuale Head of International Relations and Scouting del gruppo Red Bull, Rangnick avrebbe ottenuto pieni poteri dalla dirigenza del 'Diavolo' in quanto a trasferimenti, scouting e coaching.