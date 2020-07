Coccole e litigi: Sarri usa bastone e carota per Higuain. Solo Mertens ha segnato di più con lui

vedi letture

"Quando va in depressione va coccolato, quando va in esaltazione va sbattuto al muro". Il più classico dei bastone e carota, in buona sostanza. Così Maurizio Sarri ha descritto il suo modo di gestire Gonzalo Higuain: campione sì, ma anche giocatore molto umorale. Sul quale la Juventus deve, per forza di cose, puntare contro il Milan.

Mentalmente sta bene. Lo assicura sempre Sarri, più preoccupato dalla tenuta fisica del suo Pipita: "Nell'ultimo mese si è allenato poco". L'unico giocatore, spiega, col quale ha litigato in questa stagione: odi et amo, come al Chelsea quando non tutto è andato sempre per il meglio. Insieme, però, 97 partite e 52 gol: solo Mertens ha segnato di più sotto la guida di Sarri. Contro il Milan gara 98, con l'obiettivo di aggiornare il conteggio dei gol.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri