© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa di Davide Nicola sarà più simile a quello di Aurelio Andreazzoli che a quello di Thiago Motta. Riproporrà un 3-5-2 anche se davanti utilizzerà un giocatore di maggior fisico. Con Andrea Pinamonti in uscita, con Andrea Favilli probabilmente in prestito, in arrivo c'è Michael Krmencik dal Viktoria Plzen per far coppia con Christian Kouamé. Dovrebbe rimettere a lucido Lasse Schone e avere Valon Behrami come regista ma pure come interno per dargli ricambio e fiato. In difesa non dovrebbero arrivare accorgimenti: Nicola si affiderà al pacchetto già presente in rosa, tra i pali la sorpresa è il ritorno di Mattia Perin in prestito secco. Così Ionut Radu potrebbe pure anticipare il rientro all'Inter da vice Samir Handanovic. In uscita i nomi sono già noti e consegnati alle frequenze di radiomercato: Pinamonti, poi Antonio Sanabria, Jawad El Yamiq e Sinan Gumus.