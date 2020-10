Come è cambiata la Lazio: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco la Lazio di Simone Inzaghi

Prima del mercato avrebbe giocato così. Il 3-5-2 di Inzaghi si basava sulla creatività di Luis Albeto, la velocità di Immobile e Correa, più i muscoli di Milinkovic-Savic. Il gioco è molto sbilanciato sulla fascia destra, dove Lazzari è una spina nel fianco degli avversari, ma la retroguardia è retta da Acerbi, oltre che da Luiz Felipe e da Radu.

(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Oggi giocherebbe così. Nessun intervento in difesa, dove era arrivato anche Vavro nella passata stagione, l'unico arrivo che dovebbe avere la certezza della titolarità sulla fascia sinistra. Molto dipenderà anche dall'integrazione degli altri nuovi acquisti, come Muriqi e Pereira, mentre a centrocampo c'è l'aggiunta di Escalante, arrivato a paametro zero dall'Eibar. Lo scheletro è comunque lo stesso della scorsa stagione, ma con più alternative per rendere la squadra competitiva.

(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, FARES; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi (confermato)