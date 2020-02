© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La squadra che ha cambiato di più, quella che ha fatto peggio nella prima parte di stagione e, di conseguenza, aveva bisogno di maggiori ritocchi. Specialmente dopo il cambio di allenatore. Il Napoli in questa finestra di calciomercato ha definito l'acquisto di cinque calciatori: due per giugno (Rrahmani e Petagna), tre per l'immediato.

Demme e Lobotka sono destinati ad alternarsi in cabina di regia nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso, mentre Politano sarà il sostituto di José Callejon, giocatore in scadenza che andrà via a fine stagione.

Il Napoli di Gattuso prima del mercato di gennaio

Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Il Napoli di Gattuso dopo il mercato di gennaio

Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, DEMME (LOBOTKA), Zielinski; Callejon (POLITANO), Milik, Insigne.