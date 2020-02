Come è cambiato il Sassuolo di De Zerbi dopo il mercato di gennaio

Mercato povero di operazioni ma ricco di incassi per il Sassuolo. I neroverdi, dopo settimane di trattativa, hanno ceduto alle avances della Fiorentina vendendo Alfred Duncan in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 16 milioni di euro. Al suo posto, dal Lechia Gdansk, arriva un giovane centrocampista che ha già giocato nella cantera del Parma, ovvero Lukas Haraslin. Nella formazione titolare, non cambia niente, con De Zerbi che si è lamentato solo di aver perso un ottimo titolare aggiunto come il ghanese ottenendo in cambio un giocatore che probabilmente non è ancora pronto ma che comunque, con ogni probabilità, troverà posto man a mano che si farà conoscere dal proprio allenatore.

L'undici del Sassuolo prima del mercato

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Romagna, Toljan; Locatelli, Obiang; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo.

L'undici del Sassuolo dopo il mercato

