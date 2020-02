Non è cambiato nulla. Non ha acquistato nessuno e forse anche questa fase di stallo ha portato al crollo di un Torino che quest'oggi, dopo aver incassato undici gol nelle ultime due gare di campionato, ha esonerato Walter Mazzarri per far spazio a Moreno Longo.

I granata di Cairo in questo gennaio non hanno definito alcuna operazione in entrata. Solo uscite per il Toro, che ha rispedito Laxalt al Milan, venduto Bonifazi alla SPAL e ceduto Iago Falque e Parigini al Genoa. Quest'ultimo, a sua volta, è stato girato in prestito alla Cremonese. La formazione è quindi la stessa di un mese fa, anche se col cambio di allenatore è lecito aspettarsi nei prossimi giorni qualche variante tattica.

Il Torino di Mazzarri prima del mercato di gennaio

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Il Torino di Longo dopo il mercato di gennaio

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.